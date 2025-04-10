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Ağrı'da Öğrencilerden Polis Teşkilatı'na 180. Yıl Kutlaması

Ağrı'da Öğrencilerden Polis Teşkilatı'na 180. Yıl Kutlaması
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğrenciler Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünde polis merkezlerini ziyaret ederek, görev başındaki polis memurlarına çiçek takdim etti ve minnettarlıklarını iletti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il genelindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Emniyet Müdürlüğü, polis merkezleri ve polis uygulama noktalarını ziyaret ederek görev başındaki polislerin gününü kutladı.

Ziyaretlerde öğrenciler, polis memurlarına çiçek takdim ederek destek ve minnettarlıklarını ifade etti. Polisler, öğrencilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı. Kökrek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin, güvenlik güçlerimizle kurduğu bu gönül bağı bizleri gururlandırıyor. Polislerimiz toplumun huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapıyor. Bu anlamlı haftada onlara minnettarlığımızı göstermek istedik." dedi.

Ziyaretlerin hafta boyunca çeşitli okullar tarafından sürdürüleceği bildirildi. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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