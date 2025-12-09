Ağrı'da öğrenciler günlük yaşam becerilerini atölyelerde öğreniyor

Ağrı'da Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu öğrencileri günlük yaşam becerilerini atölye çalışmalarında uygulamalı olarak öğreniyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Yaşam Becerileri Projesi" çerçevesinde öğrenciler çok sayıda alanda etkinliklere katılıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda sürdürülen çalışmalarla öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretebilme yetkinlikleri artırılıyor, toplumsal hayata aktif katılımları destekleniyor.

Okulda kurulan atölyelerde öğrenciler; ayakkabı bağlama, atkı örme, çamaşır asma ve katlama, kilim dokuma, dikiş, nakış, bileklik yapma, ahşap boyama, kupa tasarlama, ebru, çerçeve yapımı, waffle, turşu ve limonata hazırlama ile ütü yapma gibi pek çok pratiği deneyimleyerek öğreniyor. Etkinliklerle çocuklarda kişisel sorumluluk duygusu geliştirilirken, aile içinde de destekleyici rol üstlenmeleri amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, proje kapsamında okulu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, yürütülen etkinliklere katılarak çalışmalara eşlik etti. Okulda farklı sınıflarda eş zamanlı atölyeler gerçekleştirildiğini belirten Kökrek, "Milli Eğitim Bakanlığımızca hayata geçirilen Yaşam Becerileri Projesi kapsamında bugün Şerafettin Yaltkaya İlkokulu'nda öğrencilerimizle birlikteyiz. Okulumuzda 13 sınıfta 13 farklı etkinlik gerçekleştiriyoruz. Şu an bulunduğumuz sınıfta öğrencilerimizle waffle yapıyoruz. Diğer sınıflarda kolye, ahşap boyama, ekmek yapma, kek yapma gibi çeşitli etkinlikler var. Bu etkinliklerin temel amacı; öğrencilerimizin öz bakım becerilerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri ve okul-veli arasındaki bağı güçlendirmektir. Özel gereksinimli sınıfımızda ise çamaşır katlama ve elbise asma gibi faaliyetler yürütülüyor. 1-A sınıfında kartondan ayakkabılarla bağcık bağlama çalışmaları yapılıyor. Her kademede öğrencilerimize elimizden geldiğince yaşam becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Bu projede emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Waffle hazırlama atölyesinin kendileri için keyifli bir deneyim olduğunu ifade eden öğrencilerden Ümmü Gülsüm Boztepe, "Önce waffle'ımızı yaptık, sonra üzerine çilek, muz ve kivi koyduk. Öğretmenimiz çikolata sosu verdi, onu da kendimiz sıktık. Hem çok eğlendik hem de kendi waffle'ımızı hazırladık. Bugün adeta aşçı olduk" dedi.

Yaşam Becerileri Projesi kapsamındaki uygulamaların yıl boyunca devam edeceği bildirildi. - AĞRI