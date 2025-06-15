Ağrı'da LGS Sınav Heyecanı

Ağrı'da LGS Sınav Heyecanı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğrenciler LGS sınavında ter dökerken, veliler de okul önlerinde çocuklarını bekledi. Sınav, sabah saat 09.30'da başladı ve iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğrenciler LGS sınavında ter dökerken, veliler de sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde heyecanla bekledi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanı sona erdi. Daha iyi bir lisede öğrenim görmek isteyen 8'inci sınıf öğrencileri sabah saatlerinde sınav merkezlerine akın etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınav, saat 09.30'da başladı.

İki oturum halinde yapılan sınavda öğrenciler, sözel ve sayısal alanlarda ter döktü. Veliler ise sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde çocuklarını yalnız bırakmadı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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