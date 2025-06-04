Ağrı'da Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimleri Başlatıldı

Ağrı'da Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimleri Başlatıldı
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Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi gıda ve bayramlık ürünlerin satış noktalarında yapılan denetimlerde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışları incelendi. Vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için kapsamlı denetimler sürdürülüyor.

Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satış noktalarında yapılan denetimlerde, fiyat etiketi, fiyat değişim tarihi ve haksız fiyat artışları mercek altına alındı.

Ağrı Valiliği koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla zincir marketler ve satış noktalarında kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ürün etiketleri, en son fiyat güncellemeleri ve olası haksız fiyat artışları titizlikle incelendi. Tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmelere yasal işlem başlatılacağı bildirildi. Bayram öncesi artan alışveriş yoğunluğu nedeniyle denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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