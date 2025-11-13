Ağrı'da Kış Hazırlıkları Başladı: Besiciler Saman Stoklarını Güçlendiriyor

Ağrı'da havaların soğumasıyla birlikte çiftçiler, kış aylarında hayvanlarını besleyebilmek için hummalı bir hazırlık sürecine girdi.

Ağrı'da havaların soğumasıyla birlikte besiciler, kış aylarında ahırlarda bakacakları hayvanlar için hazırlıklara başladı. Yaz mevsiminde tarlalarından elde ettikleri samanları balyalayıp depolayan çiftçiler, şimdi bu samanları satarak geçimlerini sağlıyor. Bazı çiftçiler ise kendi hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için saman stoklarını güçlendiriyor.

Kış öncesinde saman ticaretinin hareketlenmesiyle birlikte bölgede yoğun bir faaliyet yaşanıyor. Besiciler, satın aldıkları saman balyalarını ahırlarına taşıyarak zorlu kış şartlarına karşı tedbir alıyor. - AĞRI