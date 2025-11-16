Haberler

Ağrı'da Kış Hazırlığı: Geleneksel Gömme Yöntemiyle Patates Saklama

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, kış için hazırladıkları patatesleri geleneksel gömme yöntemiyle muhafaza ediyor. Bu eski teknik, patateslerin soğuktan korunmasını ve doğal nem dengesinin sağlanmasını mümkün kılıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde kışlık patates hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, bölge halkının patatesleri saklamak için kullandığı geleneksel yöntem dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri, hazırladıkları patatesleri kış boyunca bozulmadan saklayabilmek için "gömme depolama" olarak bilinen eski bir yöntemi sürdürüyor.

Ev hanımı Gülseren Yaka, tarlalardan getirilen patateslerin önce ev bahçesinde serilerek çürük ve nemli olanların ayrıldığını belirtti. Ayıklama işleminin ardından sağlam patateslerin bir süre güneşte kurutulduğunu ifade eden Yaka, asıl koruma sürecinin toprağa gömme aşamasıyla başladığını söyledi.

Yaka, patateslerin evlerin yanında bulunan "kiler" adı verilen bölümde ya da bahçelerde açılan yaklaşık bir metre derinliğindeki çukurlara yerleştirildiğini anlattı. Patates torbalarının üstünün saman, naylon ve toprakla kapatıldığını belirten Yaka, bu yöntemin patatesi hem soğuktan koruduğunu hem de doğal nem dengesini muhafaza ettiğini dile getirdi.

Köklü bir alışkanlık olan bu saklama geleneğinin, bölgenin sert iklim şartlarında patatesin taze kalmasını sağladığını aktaran Yaka, "Kış ne kadar ağır geçerse geçsin, gömülen patatesler bozulmuyor. İhtiyaç oldukça çıkarıp kullanıyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
