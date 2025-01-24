Ağrı'da Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde uzun bir aranın ardından başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürürken günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, özellikle dışarıda olan vatandaşlar için zorlu anlara neden oldu. Kent merkezinde kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar, şemsiye kullanarak korunmaya çalıştı. Trafikteki araçlar ise kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. - AĞRI