Ağrı'da kar yağışı 423 köy yolunu ulaşıma kapattı
Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 423 köy yolu ulaşıma kapandı. Ağrı İl Özel İdaresi, yolların açılması için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Ağrı'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 423 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da dün itibarıyla başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez ilçede 89, Doğubayazıt'ta 27, Diyadin'de 30, Eleşkirt'te 41, Taşlıçay'da 37, Hamur'da 38, Patnos'ta 93 ve Tutak'ta 68 olmak üzere toplam 423 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ağrı İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 91 iş makinesi, 115 personel ve 8 mobil ekip sahada görev yapıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
