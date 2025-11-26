Haberler

Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Yürüyüş Düzenlendi

Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Yürüyüş Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte, kadına yönelik şiddete dikkat çekildi ve toplumsal farkındalık artırıldı. İl Müdürü Ertaç Baki, kadınların önemine vurgu yaparak destek sözü verdi.

Ağrı'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Etkinlikte katılımcılar, taşıdıkları pankartlarla şiddete karşı farkındalık mesajları verdi. Yürüyüşün sonunda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Tüm birimlerimizle birlikte kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz etkinliklerin amacı şiddeti azaltmak, hatta tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
5 gollü nefes kesen maç! Kopenhag Devler Ligi'nde ilk kez kazandı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 5 gollü nefes kesen heyecan
Yapay zekâ ile oluşturulan şarkıcı, müzik listelerinde zirveye oturdu

Gerçek değil ama zirvede: Yapay zekâ şarkıcı sektörü karıştırdı
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.