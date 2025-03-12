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Ağrı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği Düzenlendi

Ağrı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği Düzenlendi
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Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin sahnelediği oratoryo ve tiyatro gösterileri ile İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un katkıları anıldı. Ayrıca, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ağrı'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

Program, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vali Mustafa Koç, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sahnelediği oratoryo ve tiyatro gösterileriyle başladı. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine olan katkılarını anlatan anlamlı bir performans sergiledi. Programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. İstiklal Marşı'nın gücünü ve Mehmet Akif Ersoy'un mirasını bir kez daha vurgulayan etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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