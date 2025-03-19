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Ağrı'da 'İftarda Konuşalım' Programı Devam Ediyor

Ağrı'da 'İftarda Konuşalım' Programı Devam Ediyor
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'İftarda Konuşalım' programı kapsamında Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek iftar yaptı. Program, öğrencilerin akademik gelişimlerine manevi ve kültürel değerlerle destek olmayı amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "İftarda Konuşalım" programı kapsamında, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci pansiyonunda öğrencilerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin akademik gelişimlerini manevi ve kültürel değerlerle desteklemek amacıyla "İftarda Konuşalım" programını hayata geçirdi. Bu kapsamda Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, beraberinde İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Necmi Karaoğlan, Süleyman Çetin ve Selahattin Bilgiç ile birlikte il merkezindeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci pansiyonunu ziyaret etti.

Öğrenci pansiyonunda incelemelerde bulunan Kökrek, öğrencilerin barınma koşulları ve eğitim süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Ardından öğrencilerle iftar yapan Kökrek, iftar sonrası öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.

Programın amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kökrek, "Bakanlığımızın 'İftarda Konuşalım' Ramazan söyleşileri kapsamında öğrencilerimizle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde düzenlenen bu program, öğrencilerimizin akademik bilgilerini manevi ve kültürel değerlerle bütünleştirerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, eğitim yöneticileriyle aynı sofrayı paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendileriyle yakından ilgilenen Kökrek ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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