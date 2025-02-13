Ağrı'da Halk Konseri Düzenlenecek
Ağrı Valiliği tarafından 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek "Ağrı Halk Konseri" etkinliğine halkın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Etkinlikte Kafkas dansı gösterileri ve çocuklar için çizgi film kahramanlarının gösterileri yer alacak.
Ağrı Valiliği tarafından "Ağrı Halk Konseri" etkinliği düzenlenecek.
Ağrı Valiliği tarafından 21 Şubat'ta düzenlenecek "Ağrı Halk Konseri"ne halkın ilgisinin yoğun olması beklenirken, etkinlikte Kafkas dansı gösterileri sahnelecek. Çocukların severek izlediği çizgi film kahramanlarının gösterileriyle de minikler eğlenceli bir gün geçirecek. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel