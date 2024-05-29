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Ağrı'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Oyun Oynama Günü kapsamında ilkokullarda yer alan öğrencilere yönelik 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' gerçekleştirildi. Şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları canlandırıldı ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dünya Oyun Oynama Günü kapsamında ilkokullarda yer alan öğrencilere yönelik "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi. Şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları canlandırıldı ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Millet Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe il merkezindeki 8 ilkokuldan 20 öğretmen ve 500 öğrenci ile veli katıldı. "Yağ Satarım, Bal Satarım", "Mendil Kapmaca", "Yakan Top", "Yumurta Taşıma", "Parkur Oyunu" ve "Sandalye Kapmaca" oyunları kategorilerinde kıyasıya mücadele eden çocuklar, hem eğlendiler hem de geleneksel oyunları öğrenmiş oldular.

Etkinliklerin sonunda öğrenciler ve öğretmenleri müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de geleneksel oyunlarımızı öğrenmesini sağlıyoruz. Bu oyunlar sadece eğlence aracı değil, aynı zamanda çocuklarımızın sosyalleşmesi, motor becerilerini geliştirmesi ve problem çözme becerilerini kazanması açısından da önemlidir." dedi.

Kökrek, geleneksel oyunların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Bu oyunlar bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Bu oyunları yaşatarak ve gelecek nesillere aktararak kültürümüzün korunmasına katkıda bulunuyoruz." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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