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Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
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Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Abide Meydanı'nda bir tören gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başladı. Vali Mustafa Koç'un Hava Şehitliğine karanfil bırakmasının ardından, gaziler ve öğrenciler 'Kahramanlarla Yürüyoruz' temalı bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Millet Bahçesi'nde sona ererken çeşitli spor faaliyetleri de izlendi.

Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Abide Meydanı'nda düzenlenen program, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve beraberindekilerin Hava Şehitliğine karanfil bırakmasının ardından, gaziler ve öğrencilerle Türk Bayrağı eşliğinde "Kahramanlarla Yürüyoruz" temalı yürüyüş yapıldı. Millet Bahçesinde sona eren yürüyüşün ardından, öğrenciler tarafından yapılan çeşitli spor faaliyetleri izlendi. Program, Vali Mustafa Koç ve gazilerin de yer aldığı etkinliklerin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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