Ağrı'da firari şahıslar yakalandı

AĞRI - Ağrı'da haklarında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Patnos'ta "Kasten Yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.N, İ.A ve E.K isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.