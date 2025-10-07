Ağrı'da 'Filistin ve Gazze' Temalı Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, Ağrı il genelinde tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

İl genelindeki bin 24 okulda düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, Gazze için dualar edildi. Öğrenciler tarafından Filistin temalı şiirler okundu, marşlar seslendirildi. Öğretmenler, öğrencilere İsrail'in Gazze'de uyguladığı saldırılar hakkında bilgi vererek bölgede yaşanan insani dramı anlatan fotoğraf ve videoları izlettirdi.

Etkinlikler kapsamında okul bahçelerinde toplanan öğrenciler "Gazze" koreografisi oluşturdu, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla çeşitli sloganlar eşliğinde Gazze halkına destek mesajları verdi. Bazı okullarda öğrencilerin çizdiği Filistin temalı resimler sergilenirken, kısa film gösterimleriyle Gazze'de yaşanan yıkım öğrencilere aktarıldı.

Programlarda ayrıca Türkiye ve dünyada Küresel Sumud Filosu'na destek eylemlerinden görsellere yer verildi. Öğrenciler, çizdikleri resimlerle ve söyledikleri sözlerle Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il genelinde yapılan etkinliklerle öğrencilerin hem Filistin'de yaşanan zulme karşı duyarlılık kazandıklarını hem de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin "erdem-değer-eylem" yaklaşımı doğrultusunda sorumluluk bilinci ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiklerini belirtti.

Kökrek, "Filistin halkının yaşadığı acıları unutturmamak, öğrencilerimizin vicdani farkındalıklarını güçlendirmek amacıyla tüm okullarımızda eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirdik. Çocuklarımızın kalbinde mazlum coğrafyalara karşı duyarlılığın yerleşmesi, bizim için en anlamlı kazanımdır." ifadelerini kullandı. - AĞRI