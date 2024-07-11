Ağrı'da Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor

Ağrı kent merkezinde şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan elektrik panoları tehlike saçıyor.

Eski Van Caddesi üzerinde bulunan ve hiçbir tedbir alınmayan trafo büyük bir tehlike oluşturuyor.

Bölgede bulunan bakımı yapılmayan elektrik direkleri ve trafoların can ve mal güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirten vatandaşlar, "Aras Elektrik yetkilileri bu olumsuzlukları neden görmüyor. Orman, tarım arazileri ve insan yaşamını doğrudan tehdit eden bu tür olumsuzluklara karşı tedbir alınmasını istiyoruz." diye konuştu. - AĞRI