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Ağrı'da Eksi 30 Dereceye Düşen Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Ağrı'da etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü il merkezinde hayat durma noktasına geldi.

Ağrı'da etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü il merkezinde hayat durma noktasına geldi.

Ağrı'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini artırarak devam ettiriyor. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceleri bulduğu Ağrı kent merkezinde gece saatlerinde hayat durma noktasına geliyor. Sabah saatlerine kadar etkili olan hava sıcaklığı öğlen saatlerinde azalıyor. Soğuk hava nedeni ile vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmazken, soğuk havanın hafta başında bölgeyi terk etmesi bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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