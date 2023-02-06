Ağrı'da deprem bölgesi için seferberlik başlatıldı

Ağrı Valiliği ve belediye tarafından Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen yerlere ulaştırmak için yardım kampanyası başlatıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol, afet bölgesine ayni bağışta bulunmak isteyen vatandaşların yardımlarının toplanacağı (ASYA) Afet Acil Sosyal Yardım Merkezini ziyaret ederek yetkililerden merkezin kapasitesi hakkında bilgi aldı. Vali Varol başkanlığında Belediye Başkan Vekili Ayten Karakoç, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla deprem bölgesindeki yaraların hızlıca sarılması amacıyla kamu kurumları ve STK'larla eldeki tüm imkanların görüşüldüğü 2. İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Ağrı'da başlatılan "Yardım Kampanyası"nın etkili bir şekilde yürütülmesi, deprem bölgesine gönderilen personel ve araç sayılarının artırılması, Kızılay kan bağış noktalarının sayısının artırılması konuları başta olmak üzere birçok konu görüşüldü. Ağrı'dan deprem bölgesine gönderilmek üzere su, kuru gıda, devam sütü, mama ve benzer temel ihtiyaçların kolileme çalışmalarının yapıldığı Türk Kızılay Ağrı Şubesini ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Varol, enkaz altından yaralı olarak kurtarılan ve tedavi altına alınan vatandaşların kan ihtiyacının karşılanması için aktif olarak hizmet veren Kızılay kan bağış merkezini ziyaret ederek, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Deprem bölgelerine gönderilmek üzere Ağrı'daki STK'lar tarafından yapılan yardım faaliyetlerini yakından takip etmek üzere Beşir Derneği Ağrı Şubesini ziyaret eden Vali Varol, yardımların valilik aracılığıyla tek elden gönderilmesini ifade etti. Vali Varol, "Depremden etkilenen bölgelerimize yardımların koordinasyon içerisinde ulaştırılması çok önemli. AFAD Koordinasyonunda, valiliğimiz ve belediyemiz tarafından başlatılan ayni yardım kampanyasına hemşehrilerimizin ve STK'ların desteğini bekliyoruz" dedi.

Ağrı Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valiliğimiz tarafından depremzede vatandaşlarımız için başlatılan yardım kampanyasına kullanılmamış malzemelerin getirilmesi hepimiz için büyük önem taşımakta olup göstermiş olduğunuz hassasiyete teşekkür ederiz" denildi. - AĞRI