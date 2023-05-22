Ağrı'da demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Ağrı'da demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Ağrı'da bir okul bahçesinin demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Ağrı'da demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
AĞRI - Ağrı'da bir okul bahçesinin demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Fatih Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulunun demir kapısına bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir kapının parmaklığını keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel