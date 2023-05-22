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Ağrı'da demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Ağrı'da demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Yerel Haberler

Ağrı'da bir okul bahçesinin demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Ağrı'da bir okul bahçesinin demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Fatih Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulunun demir kapısına bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir kapının parmaklığını keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil Çağrı İtfaiye Fatih Ağrı Yerel Haberler

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