Ağrı'da demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Yerel Haberler
Ağrı'da bir okul bahçesinin demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Ağrı'da bir okul bahçesinin demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Fatih Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulunun demir kapısına bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir kapının parmaklığını keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel