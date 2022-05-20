Ağrı'da dağ tırmanışı gerçekleştirildi - Haberler

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Ağrı'da dağ tırmanışı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ağrı'da dağ tırmanışı gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bağlamında Bubi Dağı'na tırmanış ve bayrak dalgalandırma etkinliği düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bağlamında Bubi Dağı'na tırmanış ve bayrak dalgalandırma etkinliği düzenlendi.

Ağrı ili sınırları içinde bulunan Bubi Dağı'na tırmanış ve bayrak dalgalandırma etkinliğine, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik çerçevesinde 2450 metre yükseklikteki Bubi Dağı'na 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü tırmanışı yapan katılımcılar, bayrak dalgalandırma etkinliği gerçekleştirdi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Toros Dağları, Mayıs, Ağrı, Yerel, Haberler

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