Ağrı'da çiftçiyi korkutan dolu - Ağrı'da çiftçiyi korkutan dolu Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yağan dolu, ekin yapan çiftçileri korkuttu. - Ağrı'da çiftçiyi korkutan dolu AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yağan dolu, ekin yapan çiftçileri korkuttu. Öğlen saatlerinde başlayan dolu, arpa, buğday ve diğer ekinli ürünler için tehlike oluşturdu. Şeker tanesi büyüklüğünde yağan dolu arazilere ciddi zararlar veriyor. Çiftçiler ekinleri zarar görmesinden büyük tedirginlik duydular. İhlas Haber Ajansı / Yerel Taşlıçay Ağrı Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Ağrı'da çiftçiyi korkutan dolu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.