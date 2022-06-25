Ağrı'da çiftçiyi korkutan dolu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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- Ağrı'da çiftçiyi korkutan dolu Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yağan dolu, ekin yapan çiftçileri korkuttu.
- Ağrı'da çiftçiyi korkutan dolu
AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yağan dolu, ekin yapan çiftçileri korkuttu.
Öğlen saatlerinde başlayan dolu, arpa, buğday ve diğer ekinli ürünler için tehlike oluşturdu. Şeker tanesi büyüklüğünde yağan dolu arazilere ciddi zararlar veriyor.
Çiftçiler ekinleri zarar görmesinden büyük tedirginlik duydular.
İhlas Haber Ajansı / Yerel