Ağrı'da binlerce fidan toprakla buluştu

Ağrı'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluştu.

Ağrı'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Ağrı'da ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde doğayı koruma ve yeşil bir gelecek bırakma bilinciyle gerçekleştirilen etkinlikte binlerce fidan toprakla buluştu.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu büyük ağaçlandırma seferberliğiyle ülkemizin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluşuyor.

Ağrı'da da bu seferberliğe büyük bir ilgi ve sahiplenme gösterilmiştir. Hemşehrilerimiz tarafından 150 binden fazla fidan sahiplenilerek Yeşil Vatan Seferberliğine güçlü bir destek verilmiştir. Bu vesileyle, gösterdikleri duyarlılık ve katkılardan dolayı tüm hemşehrilerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu güçlü sahiplenme, Ağrı'nın doğasına ve geleceğine verilen önemin en somut göstergesidir. Bizler de bugün, Serhat diyarı Ağrı'mızda; diktiğimiz her fidanla geleceğimizi, çocuklarımızı ve yarınlarımızı toprağa emanet ediyoruz.

Çünkü bizler için bu topraklar sadece bir coğrafya değildir; üzerinde alın terimiz, emeğimiz ve umudumuzun yeşerdiği aziz Vatanımızdır. Bu vatanı daha yeşil, daha bereketli kılmak hepimizin ortak görevidir.

Bugün diktiğiniz her fidan, yarın gölgesinde dinleneceğiniz, kuş cıvıltılarıyla şenlenecek bir yaşamın temeli olacak. Doğayı korumak, vatan sevgisinin en sade ama en anlamlı ifadesidir. Unutmayın; bir fidan dikmek, geleceğe nefes olmaktır.

Ağrı'nın bereketli topraklarına, yüksek dağlarına, temiz havasına sahip çıkmak; bizden sonraki nesillere bırakacağımız en güzel mirastır. Bugün diktiğimiz her fidan, yarının güçlü, yaşanabilir, yeşil bir Ağrı'sının teminatıdır.

Bu duygularla, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle emeği geçen tüm kurumlarımıza, öğrencilerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyor; dikilen her fidanın ülkemize, milletimize ve doğamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Geleceğe nefes, vatana bereket olsun."

Programa Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, il protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI