Ağrı'da 'Askıda Kırtasiye' Projesi ile Öğrenciler Arası Dayanışma Artıyor
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Askıda Kırtasiye' projesi, Cumhuriyet İlkokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlıyor. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri malzemeleri paylaşarak dayanışma ruhunu geliştiriyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında yardımlaşma ve paylaşma kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Askıda Kırtasiye" projesi kapsamında Cumhuriyet İlkokulunda anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirildi.

Proje kapsamında okul içerisinde kurulan "İyilik Dükkanı", ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz olarak kırtasiye malzemelerine ulaşabilmesini sağlıyor. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin gönüllülük esasına dayalı olarak yürüttüğü "Askıda Kırtasiye" projesi, kısa sürede veliler ve öğretmenler tarafından da büyük destek gördü. Öğrenciler, evlerinde bulunan kullanılmamış ya da fazla durumdaki kırtasiye malzemelerini okulda oluşturulan "Askıda Kırtasiye" bölümüne getirerek, ihtiyaç sahibi arkadaşlarının kullanımına sunuyor. Böylece hem yardımlaşma bilinci gelişiyor hem de paylaşma kültürü güçleniyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, öğrenciler arasında dayanışma ruhunun artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kökrek, "Bugün Ağrı Merkez Cumhuriyet İlkokulumuzdayız. Buradaki öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte 'Askıda Kırtasiye' faaliyeti başlattık. Öğrencilerimiz evlerinde fazla durumda olan sıfır kırtasiye malzemelerini belirlenen bölüme getirip teslim ediyorlar. Daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz buradan ihtiyaç duyduğu malzemeleri alabiliyor. Bu sayede öğrencilerimiz hem paylaşmayı öğreniyor hem de arkadaşlarına destek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hedefimiz, bu anlamlı uygulamayı il genelindeki tüm okullarımıza yaygınlaştırmak" dedi.

Proje kapsamında yeni bir adım atmaya hazırlandıklarını da belirten Kökrek, "Buradaki uygulamayı büyüterek Gazze'deki çocuklara da hem kırtasiye malzemesi hem de oyuncak ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu konuda Türk Kızılay'la temas halindeyiz. Kızılay'dan gelecek yönlendirmelere göre ilimizden toplanacak malzemeleri Gazze'deki yavrularımıza ulaştıracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren öğretmenler ve veliler de "İyilik Dükkanı"nın öğrencilerde empati duygusunu artırdığını ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Öğrenciler ise, arkadaşlarının mutluluğuna katkı sunmanın kendilerini motive ettiğini belirterek, "Kendi kırtasiye malzemelerimizi paylaşmak bizi çok mutlu ediyor. İhtiyacı olan arkadaşlarımızın yüzünü güldürmek en güzel duygu" şeklinde konuştu. - AĞRI

