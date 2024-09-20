Ağrı'da 7. Geven Balı Festivali Başladı

Ağrı'da her yıl düzenlenen Geven Balı Festivali'nin 7'ncisi başladı.

Ağrı'da bulunan endemik geven bitkisinin çiçeklerinden elde edilen Ağrı geven balı ve arı ürünlerinin yerel ve ulusal alanda tanıtımını sağlamak, üreticilere ürünlerini tanıtma ve pazarlama fırsatı sunmak, bal ve diğer arı ürünlerinin sağlığa olan katkısı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve bal üretimini arttırarak Ağrı'nın ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 7'ncisi düzenlenen Ağrı Geleneksel Bal Festivali'nin Açılış Programı, Ağrı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Coğrafi işaret belgesi alan geven balının yapıldığı festivalde birçok balcı stant kurdu.

Festivalde konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı'nın zengin bitkilerle dolu bir coğrafyada yer aldığını vurgulayarak, "Ağrı'nın zengin florası ve doğal güzellikleri, geven balımızı eşsiz kılmaktadır. Geven balı, sadece bir ürün değil, bu toprakların sunduğu doğal zenginliğin ve emeğin bir yansımasıdır. 2022 yılında Coğrafi İşaret Tescili almış olan geven balımız, bölgenin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu tescil, ürünümüzün kalitesini koruma altına alırken, yerel ve uluslararası arenada tanınırlığını artırmıştır. Geven balımız, bölgemizin zengin florasının bir armağanıdır ve sadece bir tat değil, aynı zamanda bu toprakların kültürel ve doğal mirasının bir yansımasıdır. 2018 yılında başlattığımız ve 2022 yılında Coğrafi İşaret Tescili ile taçlandırdığımız geven balı, bu toprakların özgün ve benzersiz bir ürünüdür. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, sadece kalitelerini korumakla kalmaz, aynı zamanda bu ürünlerin üreticilerini destekler ve yerel ekonomilere katkıda bulunur. Bugün ilimizde 296'sı yerli ve 250'si gezginci olmak üzere toplam 550 arıcımız bulunmakta. Bu arıcılarımız, yaklaşık 70 bin kovan ile gece gündüz demeden bal üretimi yapmaktadırlar. Bu yıl, yaklaşık 400 ton bal hasadı beklediğimiz bu sezon, arıcılığımızın ne kadar verimli ve güçlü olduğunu göstermektedir. Bu başarı, arıcılarımızın özverili çalışmaları ve üretime olan bağlılıkları sayesinde elde edilmiştir.

Ağrı'da arıcılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi için çeşitli projeler yürütüyoruz. Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin Projesi kapsamında, bu yıl 750 bin TL'lik ekipman desteği sağladık ve bu destekle 100 arıcımızın daha kaliteli ve verimli üretim yapabilmelerini amaçladık. Ayrıca, Güneş Enerjisi Panelleri gibi modern teknolojilerle arıcılarımıza sağladığımız desteklerle, sürdürülebilir bir üretim için gerekli adımları atıyoruz. Bu tür projeler, hem arıcılarımıza hem de bölge ekonomisine katkıda bulunarak, üretim kapasitemizi artırmaktadır.

Festivalimiz, sadece bir tat ürünü tanıtımı değil, aynı zamanda bölge halkının ve arıcılarımızın emeklerinin takdir edilmesi için önemli bir fırsattır. Geven balımızın Türkiye ve dünya genelinde daha fazla tanınmasını ve hak ettiği değeri görmesini sağlamak amacıyla bu festivalimizi her yıl daha geniş bir kitleye ulaştırmak için çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - AĞRI