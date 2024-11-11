Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da 300 Vatandaşa Siber Güvenlik Eğitimi Verildi

Ağrı'da 300 Vatandaşa Siber Güvenlik Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY programı kapsamında 300 vatandaşa siber güvenlik eğitimi vererek siber suçların önlenmesi ve toplumu bilinçlendirme amacı güttü. Eğitimde güvenli internet kullanımı, siber riskler ve tehditler hakkında bilgi verildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY programı çerçevesinde 300 vatandaşa siber güvenlik eğitimi verdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programı, siber suçların önlenmesi ve toplumu bilinçlendirme amacı taşıyor. Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 31 Ekim'de düzenlenen eğitimde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber riskler ve tehditler, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konularında önemli bilgiler paylaşıldı. Eğitim programına katılan yaklaşık 300 kişiye dijital dünyanın getirdiği risklere dikkat çekilerek, özellikle çocukları ve gençleri bu tür tehditlerden koruma yolları aktarıldı.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, siber suçlara karşı mücadelenin önemine vurgu yaparak, toplumun bu konuda bilinçlenmesi için eğitimlerin devam edeceğini belirtti. İpar, "SİBERAY programı kapsamında düzenlediğimiz bu tür eğitim faaliyetleri, toplumda siber suçlara karşı bir bilinç oluşturarak, suçların önlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Vatandaşlarımızı siber riskler ve tehditler konusunda daha donanımlı hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Dijital güvenlik önlemleri, çevrim içi tehditlerden korunma yolları ve güvenli internet kullanımı gibi başlıklarda bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

5 kardeşin can verdiği faciada kahreden detay

 İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

İsrail, Donald Trump'a resti çekti
İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir

İmamoğlu, "kurultay" tartışmasında tarafını belli etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Talisca Fenerbahçe'ye mi gelecek? Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek? Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek? Pogba Galatasaray'a mı gelecek? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir? Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.