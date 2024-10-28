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Ağrı'da 29 Ekim nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı

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Ağrı'da 29 Ekim nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri doğrultusunda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ağrı'da 29 Ekim nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı

AĞRI - Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri doğrultusunda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri doğrultusunda düzenlenen çelenk sunma töreni Abide Meydanı'nda düzenlendi. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından il protokolü, gaziler ve öğrenciler tarafından şehitliğe karanfil bırakıldı.

Ağrı'da 29 Ekim nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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