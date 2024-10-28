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Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni

Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni
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Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Abide Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirilmiş, Vali Mustafa Koç ve il protokolü Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmış, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitliğe karanfil bırakılmıştır.

Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri doğrultusunda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri doğrultusunda düzenlenen çelenk sunma töreni Abide Meydanı'nda düzenlendi. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından il protokolü, gaziler ve öğrenciler tarafından şehitliğe karanfil bırakıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Yerel

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