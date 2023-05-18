Ağrı'da 19 Mayıs hazırlıkları tamamlandı

Ağrı'da 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. Yılında Abide Meydanı Bayrak ve Atatürk resimleri ile donatıldı.

Ağrı'da 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. Yılında Abide Meydanı Bayrak ve Atatürk resimleri ile donatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919'da başlatılan, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 104 yaşında.

İstiklal mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs'ın 104. yılında Ağrı Abide Meydanı Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce al bayraklar ve Atatürk resimleri ile donatıldı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile Atatürk resimleri ve şanlı bayrağımız, Abide Meydanı hizmet binası ve Cumhuriyet Caddesi yanı sıra, Ana Caddeler üzerindeki yerlerini aldı.

Abide Meydanında İl Müdürlüğü Antrenörleri ile 19 Mayıs öncesinde toplantı yapan Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, " 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılına 1 gün kala yurdun her köşesinde hazırlıklar devam ederken, bayram tüm ülkede olduğu gibi Ağrı'da da coşku ile kutlanacak. Tüm halkımızı 19 Mayıs günü düzenlenecek olan etkinliklerimize davet ediyorum" dedi. - AĞRI