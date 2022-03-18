ÇANAKKALE (İHA) - Ağrı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

AĞRI - Ağrı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferive Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine binaen öğrenciler tarafından okunan şiirler ve sinevizyon gösterimi ile devam eden program, türkülerin seslendirilmesi ve tiyatro oyunları ile devam etti. Program düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdiminin ardından sona erdi.

Programın ardından Kültür ve Kongre Merkezinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce düzenlenen serginin açılışını gerçekleştiren Vali Osman Varol, eserleri tek tek inceledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa Vali Dr. Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkan V. Raşit Acarbay, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can,Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutan V. Albay Metin Günal, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen,kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.