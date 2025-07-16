Ağrı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı

Ağrı'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde düzenlenen program kapsamında, Vali Mustafa Koç, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla "Zaferin Adı Türkiye" temalı kortej yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Millet Bahçesi'nde sona erdi. Yürüyüş boyunca "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" ve "Türkiye Geçilmez" sloganları atıldı.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz gecesinin milletin karanlığa karşı yazdığı bir direniş ve diriliş destanı olduğunu vurguladı. Vali Koç, "Bugün burada, milletimizin istiklaline ve iradesine sahip çıktığı; karanlık bir geceyi aydınlık bir sabaha dönüştürdüğü kutlu bir zaferin yıldönümünde bir araya gelmenin onurunu ve sorumluluğunu yaşıyoruz." dedi.

15 Temmuz'un yalnızca bir kalkışma değil, aynı zamanda milletin varlığına ve geleceğine yönelik açık bir saldırı olduğunu belirten Vali Koç, "Unuttukları şey, bu toprakların şehit kanlarıyla yoğrulduğu, bu milletin hiçbir zaman esareti kabul etmediğiydi. Aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek bu ihanete geçit vermedi" diye konuştu.

Milletin o gece, tıpkı Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi bağımsızlığı için kenetlendiğini vurgulayan Koç,"15 Temmuz sadece bir direniş gecesi değil, bu Aziz Milletin yeniden dirilişinin adıdır. Tanklara imanla, uçaklara cesaretle karşı duran milletimiz, tüm dünyaya 'Zaferin Adı Türkiye'dir' diye haykırmıştır" dedi.

Vali Koç, konuşmasını, "Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesi şehadet şerbetini içen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadeleriyle tamamladı.

Yürüyüşün ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar, 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinlikler gece boyunca devam etti. - AĞRI