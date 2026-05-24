Ağrı'da yıllara meydan okuyan ayakkabı ilgi çekti
Ağrı'da eski bir sandıkta bulunan yaklaşık 100 yıllık kadın ayakkabısı, nostalji meraklılarının ilgisini çekti. Süet ve deri detaylı ayakkabının 1930'lardan kaldığı değerlendiriliyor.
Yıllara rağmen orijinal yapısını koruyan ayakkabı, dönemin giyim tarzı ve el işçiliğini yansıtıyor. Uzun süre özenle muhafaza edildiği belirtilen ayakkabı, görenleri geçmişe götürdü. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı