Haberler

Ağrı 1970 Spor'dan Filistin'e Destek

Ağrı 1970 Spor'dan Filistin'e Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı 1970 Spor oyuncuları, TFF 3. Lig mücadelesi öncesinde sahaya 'Gazze'nin Yanında, Sumud Gemisi'nin Arkasındayız' yazılı pankartla çıkarak Filistin halkına destek verdi.

Maç öncesi sahaya çıkan Ağrı 1970 Spor oyuncuları, " Gazze'nin Yanında, Sumud Gemisi'nin Arkasındayız" pankartıyla Filistin halkına destek verdi.

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Ağrı 1970 Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor, Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda karşı karşıya geldi. Maç öncesi seremonide ev sahibi ekip, sahaya taşıdığı pankartla dikkat çekti.

Ağrı 1970 Spor oyuncuları, "Gazze'nin Yanında, Sumud Gemisi'nin Arkasındayız" yazılı pankartla sahaya çıkarak Filistin halkına destek mesajı verdi. Dayanışma çağrısı içeren bu anlamlı jest, tribünlerden de büyük alkış aldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hamas'ı küplere bindiren iddia: ABD, Gazze'nin yönetimini Tony Blair'e verecek

Hamas'ı küplere bindiren iddia! Gazze'yi "Şeytanın kardeşi" yönetecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı

Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı
Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik konu başlığı var

Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.