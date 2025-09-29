Ağrı 1970 Spor'dan Filistin'e Destek
Ağrı 1970 Spor oyuncuları, TFF 3. Lig mücadelesi öncesinde sahaya 'Gazze'nin Yanında, Sumud Gemisi'nin Arkasındayız' yazılı pankartla çıkarak Filistin halkına destek verdi.
Maç öncesi sahaya çıkan Ağrı 1970 Spor oyuncuları, " Gazze'nin Yanında, Sumud Gemisi'nin Arkasındayız" pankartıyla Filistin halkına destek verdi.
TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Ağrı 1970 Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor, Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda karşı karşıya geldi. Maç öncesi seremonide ev sahibi ekip, sahaya taşıdığı pankartla dikkat çekti.
Ağrı 1970 Spor oyuncuları, "Gazze'nin Yanında, Sumud Gemisi'nin Arkasındayız" yazılı pankartla sahaya çıkarak Filistin halkına destek mesajı verdi. Dayanışma çağrısı içeren bu anlamlı jest, tribünlerden de büyük alkış aldı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel