Ağlayarak gitmek istemediği Kur'an Kursunu 3 yılda bitirip hafız oldu

Afyonkarahisar'da ilk zamanlar gitmemek için ağladığı Kur'an Kursunu 3 yılda bitiren 14 yaşındaki çocuk hafız olarak mezun oldu. 14 yaşında hafız olmanın gururunu yaşayan Ali Çırak isimli çocuk bu süreçte en büyük destekçisinin ise anne ve babası olduğunu söyledi.

Bolvadin'de yaşayan Ali Çırak'ı 2019 yılında ailesi Kur'an Kursuna yazdırdı. Ama ilk zamanlarda kursa gitmek istemeyen hatta bir çok defasında ağlayan Çırak 3 yıl içerisinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmayı başardı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hafızlık öyküsünü anlatan Ali Çırak, "Anne ve babamın destekleri ile 3 yıl önce kursa başladım. İlk başlarda çok zorlandım hatta yeri geldi gitmeyeceğim diye ağladım. Sonra hafızlığı bitirdim ve günlük 1-2 sayfa ezberlemeye başladığım Kur'an-ı günlük 20 sayfa ezberleyerek hafız oldum" dedi.

"Çok şükür gururluyuz"

Ali Çırak'ın hafız olmasındaki en büyük destekçisi olan annesi Hatice Çırak ise şunları söyledi:

"İlk zamanlar gitmek istemedi ve yeri geldi ağladı. Bizim azmettik ve başardık. Pandemi dolayısı ile 1,5 yılda bitirmesi gereken kursu, 2.5 yılda tamamladı. Daha sonra Konya'ya giderek sınava girdi ve başarılı bir şekilde hafızlık diplomasını aldı. Çok şükür gururluyuz." - AFYONKARAHİSAR