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AGİT'ten Yüksek Seçim Kuruluna ziyaret

AGİT'ten Yüksek Seçim Kuruluna ziyaret

Yerel Haberler

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) bir heyet, Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) ziyaret etti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) bir heyet, Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) ziyaret etti.

AGİT Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Farah Karimi ve beraberindeki heyet, seçim gözlem misyonu çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti. YSK Başkanı Ahmet Yener, heyet ile basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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