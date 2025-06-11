Ağır Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ağır Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı
Haber Videosu

Denizli'de abartı egzozlu motosiklet kullanan genç, polislerden kaçarken kaza yaptı. Kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı için bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Abartı egzoz yüzünden polisten kaçmak isterken canından oluyordu: Kaza anı kamerada

Polisten kaçmaya çalıştığı sırada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de abartı egzozlu motosiklet kullandığı için peşine takılan polislerden kaçan genç kaza yaptı. Kavşakta kırmızı ışıktan geçen genç sürücü karşı yönden yeşil ışıktan geçerek İstasyon Caddesine dönmek isteyen otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde İstasyon Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; abartı egzozlu motosiklet kullandığı için polisler tarafından dur ihbarı yapılan genç sürücü A.A. durmayarak kaçmaya başladı. 20 APJ 199 plakalı motosikletle kaçan A. A.'nın peşine polisler takıldı. Gazi Mustafa Kemal Caddesinden, İzmir Bulvarı yönünde seyir eden genç sürücü İstasyon Caddesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı. Yeşil ışıkta geçerek Gazi Mustafa Kemal Caddesi Üzerinden İstasyon caddesine dönmek isteyen B.D. kullandığı 06 BC 2636 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulana motosiklet sürücüsü A.A. kazada ağır yaralandı. Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı ve omuz kırılan ve boynundan yaralanan sürücüyü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.

Hastanede müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü A. A. kendine gelmesi üzerine ifadesi alındı ve ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak, dur ihtarına uymamak ve abartı egzozlu motosiklet kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AŞKAR - Yerel
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

Yasak aşkta kan aktı! Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.