Ağır hasarlı olan evlerin yıkım çalışmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi, asrın felaketinden etkilenen ve ağır hasarlı olan evlerin yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Depremin ilk gününden bu güne kadar sahada olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve belediye ekipleri depremde ağır hasar alan ve oturulamayacak durumda olan evlerin yıkım çalışmasını gerçekleştirip yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçiyor.

Ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Ağır hasarlı olan binaların yıkıldığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çok büyük bir deprem felaketi geçirdik. Milletimize geçmiş olsun diyorum. Gaziantep'in merkezinde yaşadığımız iki büyük depremi diğer illerle mukayese ettiğimizde olabildiğince az hasarla kurtulduğumuzu düşünüyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri tarafından şehrimizde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bunların içerisinde ağır hasarlı olup da yıkılması gerekenler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri tarafından bize bildiriliyor. Bize bildirilen evlerin yıkımlarını yapıyoruz. Bakanlığımızın da açıkladığı gibi evlerinde hasar olmayanlar veya az hasarlı olanlar evlerine geçebiliyorlar. Orta hasarlı olanlar da ise güçlendirme çalışmaları olacak. Ağır hasarlı olan binaların tamamı da yıkılacak. Bu çerçevede çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP