Ağır hasarlı binaya giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Ağır hasarlı binaya giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı 6 Şubat depremleri neticesinde Ağır hasar alan ve yıkım kararı bulunan binaya giren kediyi İtfaiye ekipleri kurtardı.
Ağır hasarlı binaya giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
GAZİANTEP - 6 Şubat depremleri neticesinde Ağır hasar alan ve yıkım kararı bulunan binaya giren kediyi İtfaiye ekipleri kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtarpaşa Bulvarı üzerindeki Ağır hasarlı yıkım kararı olan 10 katlı Gökkuşağı Apartmanının 2'nci katına giren kediyi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler merdiven yardımıyla binanın penceresinden kediyi kurtardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - Yerel