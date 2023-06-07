Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina yıkım sırasında çöktü.

Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Bosna Hersek Bulvarı'nda bulunan 6 katlı binanın da çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. - ELAZIĞ