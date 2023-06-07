Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Yerel Haberler
Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina yıkım sırasında çöktü.
Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina yıkım sırasında çöktü.
Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Bosna Hersek Bulvarı'nda bulunan 6 katlı binanın da çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel