Ağır hasarlı bina, kontrollü yıkımda böyle çöktü Yerel Haberler Ağır hasarlı bina, kontrollü yıkımda böyle çöktü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkım sırasında devrildi. Ağır hasarlı bina, kontrollü yıkımda böyle çöktü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkım sırasında devrildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce bina hasar aldı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta da ağır hasar alan ve tehlike oluşturan yapılar tek tek yıkılmaya başlandı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde de neredeyse binaların tamamı ağır hasar aldı. Ağır hasarlı yapıların yıkımının yapıldığı mahalledeki 9 katlı bir binada iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Yıkım çalışmasında bina, küçük müdahalelere rağmen tamamen çöktü. Binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkım sırasında herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Genel Yerel Haberler

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