AGD'nin Siyer-İ Nebi yarışması başvuruları başladı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her sene düzenlenen "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'nın başvuruları 10 Ekim'de başladı, 19 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her sene düzenlenen "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'nın başvuruları 10 Ekim'de başladı, 19 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Liseli Gençler Efendimizin İzinde sınavı ile ilgili Anadolu Gençlik Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun yaptığı açıklamada, yarışma ile her sene binlerce gencin Peygamber Efendimizin hayatını araştırmasına vesile olunduğuna dikkat çekerken, "Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (S.A.V.) insanlığa her zaman yol gösteriyor. Gençler Efendimiz'in İzinde Siyer-i Nebi Yarışması sayesinde Türkiye genelinde gençlerimiz Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hayatını öğrenerek hayatlarında tatbik ediyor. Kaybedeni olmayan bu hayırlı yarışa tüm liseli gençlerimizi davet ediyoruz.

AGD tarafından her sene düzenlenen yarışma için başvurular 10 Ekim itibarıyla başladı. Başvurular 19 Kasım tarihine kadar devam edecek. Sınava katılmak isteyen liseli gençlerin www.efendimizinizinde.com internet adresini ziyaret ederek başvuruda bulunması gerekirken, 9 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek sınavın sonucunda, Türkiye geneli derecede birinciye 12 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 8 bin TL, dördüncüye 7 bin TL ve beşinciye ise 6 bin TL ödül verilecek. Bunun dışında Afyonkarahisar genelinde dereceye giren öğrencilere ise sürpriz hediyeler verilecek.

Sınavda çıkacak soruların kaynağı olacak kitapları tüm öğrenciler AGD şube ve ilçe temsilciliklerinden ücretsiz bir şekilde temin edilebilecek" dedi. - AFYONKARAHİSAR