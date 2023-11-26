AGD'Lİ öğrenciler Filistin için meydanda

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi öncülüğünde düzenlenen 'Temiz yürekler Kudüs için meydanda' programına çok sayıda öğrenci ve aileleri; ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları, çeşitli pankartlar ile İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama 'dur' demek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa çok sayıda öğrenci ve aileler katıldı. Programın basın açıklamasını yapan Hatice Kübra Karakuş; "Bir çocuk olarak kendimi Filistinli bir çocuğun yerine koyuyor ve diyorum ki; 'Ben Filistinli çocuk, Filistin'de doğdum, Filistin'de büyüdüm. Doğduğum gün tanıştım savaşla, doğduğum gün tanıştım bomba sesleriyle ve doğduğum gün tanışamadım annemle. Doğduğum gün doğduğum hastane bombalanmış da ben kurtulmuşum annem ise şehit. Asıl kurtulan ben miydim yoksa annem mi? Oyuncak nedir bilmedim. Arkadaşlarımla şehitçilik oynadık. Her gün birimiz şehit olduk. Hem oyunda hem gerçek hayatta. Okulum var mı, yok mu bilmiyorum. Çünkü bombalar okullara da düşüyor ve biz okulsuz kalıyoruz. Ben Filistinli çocuk, doğduğu günden beri annesiz çocuk. Doğduğu günden beri vatansız bırakılmaya çalışılan çocuk. Ne suçum vardı ki benim? Ne suçu vardı ki annemin? Ne suçumuz var da böyle saldırıyorlar bize? Ey Müslümanlar, ne suçumuz var ki sessiz kaldınız bize? Dualarınızda yer vermeye bile vakit ayıramadınız mı bize? Durumumuzdan haberdar değil misiniz? Yoksa sizi de mi esir aldılar, sizin şehirlerinizi de mi bombaladılar da yardım edemediniz bize? Ben Filistinli çocuk, Gazze'nin umudu, Mescid-i Aksa'nın umudu" dedi.

Hatice Kübra Karakuş; "Ben Türkiyeli çocuk, bu topraklardan Gazze'ye selam olsun. Buradan Mescid-i Aksa'mıza selam olsun. Mücadelemiz İslam içindir, Allah içindir. Filistin toprakları siyonizme mezar oluncaya kadar asla mücadeleyi bırakmayacağız. Bizim çocuklar olarak elimizden gelen sadece dua etmek ve bu zulmü duyurmaya çalışmak. Ey yetki sahipleri! Daha kaç çocuk öldükten sonra kınamalarınızı bırakıp icraata geçeceksiniz? Siz hiç, çocuklarınızın birkaç saat sonra şehit olacağını bilerek bileklerine bir mezar taşı gibi ismini yazdınız mı? Çocuk yüreklerimizle yetişkin yüreklere haykırıyoruz; Kudüs Filistin'in başkentidir ve İsrail'in başkenti de Tel Aviv değil cehennemin dibidir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet meydanı ve Kazancılar Çarşısında yürüyüş yapan öğrenciler, açıklamaların ardından program yapılan dua ile sona erdirdi. - KAYSERİ