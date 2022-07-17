Ağaçtan topladığı şeftaliler için not ve para bıraktı Ağaçtan topladığı şeftaliler için not ve para bıraktı Bursa'nın İznik ilçesi Çamdibi Mahallesi'ndeki bir meyve tarlasından şeftali alan kişi, 'Dayanamadık 1 kiloya yakın aldık helal edin' diyerek 20 lira bıraktı. Ağaçtan topladığı şeftaliler için not ve para bıraktı BURSA - Bursa'nın İznik ilçesi Çamdibi Mahallesi'ndeki bir meyve tarlasından şeftali alan kişi, 'Dayanamadık 1 kiloya yakın aldık helal edin' diyerek 20 lira bıraktı. Sabah tarlaya gelen Fatıh Öztürk, şeftalilerin kovasında notu okuyunca şaşırıp kaldı. Bırakılan telefona mesaj atarak 'Para bırakmanıza gerek yoktu hakkım sonuna kadar helal olsun' dedi. Tarla sahibinin çalışanlarından akrabası olan Emine teyze de telefonla aradığı kişiyle konuşarak helal olsun dileklerini iletti. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Yerel Genel Yerel Haberler

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