Ağaçtan topladığı şeftaliler için not ve para bıraktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağaçtan topladığı şeftaliler için not ve para bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Buldu - Yerel
 - Güncelleme:

Ağaçtan topladığı şeftaliler için not ve para bıraktı Bursa'nın İznik ilçesi Çamdibi Mahallesi'ndeki bir meyve tarlasından şeftali alan kişi, 'Dayanamadık 1 kiloya yakın aldık helal edin' diyerek 20 lira bıraktı.

Ağaçtan topladığı şeftaliler için not ve para bıraktı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesi Çamdibi Mahallesi'ndeki bir meyve tarlasından şeftali alan kişi, 'Dayanamadık 1 kiloya yakın aldık helal edin' diyerek 20 lira bıraktı.

Sabah tarlaya gelen Fatıh Öztürk, şeftalilerin kovasında notu okuyunca şaşırıp kaldı. Bırakılan telefona mesaj atarak 'Para bırakmanıza gerek yoktu hakkım sonuna kadar helal olsun' dedi.

Tarla sahibinin çalışanlarından akrabası olan Emine teyze de telefonla aradığı kişiyle konuşarak helal olsun dileklerini iletti.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Yerel

Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title