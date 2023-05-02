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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Yerel Haberler

- Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Yozgat'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

- Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

YOZGAT - Yozgat'ta ağaçta mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yozgat'ta Lise Caddesinde bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar durumu Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, itfaiye sepetiyle kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedinin sahibi kedisinin kurtarılma anını heyecanla takip etti. Kurtarılan kedi, yaşam alanı olan iş yerine girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Yerel

İtfaiye Yozgat kedi Yerel Haberler

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