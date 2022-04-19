Ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı - Haberler

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Ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Karaağaç Caddesi köpekten korkarak çınar ağacına çıkan yavru Kedi, aşağıya inemeyince imdadına esnaf yetişti. Kedinin ağaçtan inemediğini fark eden esnaflar kedi için seferber oldu.

Esnaflar ağaca merdiven dayayarak ağaca çıkan kediyi bulunduğu yerden alıp aşağı indirdi. Yere bırakılan kedi kaçarak ortadan kayboldu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, Esnaf, kedi, Yerel, Haberler

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