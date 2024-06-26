Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir çam ağacında kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. Bir müddet su verilen kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir çam ağacında kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı.
Bir müddet su verilen kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.