Ağaçlar kitap açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağaçlar kitap açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ağaçlar kitap açtı

Erzurum Yakutiye Sabancı Ortaokulu 8-C Sınıfı öğrencileri, 58. Kütüphane Haftası nedeniyle Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde okul bahçesindeki ağaçlara hediye kitaplar astılar.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum Yakutiye Sabancı Ortaokulu 8-C Sınıfı öğrencileri, 58. Kütüphane Haftası nedeniyle Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde okul bahçesindeki ağaçlara hediye kitaplar astılar.

Kardeş okul Sabancı İlkokulu 1-A Sınıfı öğrencilerini bahçelerine davet ederek küçük kardeşlerine ağaçlardaki kitapları hediye ettiler. Okul Müdürü İhsan Akpınar ve Müdür Yardımcısı Burhan Akmaz'ın da destek verdiği etkinlikte çocuklar çok mutlu oldular. 1-A Sınıfı Öğretmeni Hilmi Tuğrul bu güzel etkinlik için okul idaresine teşekkür etti. - ERZURUM

Ağaçlar kitap açtı

Ağaçlar kitap açtı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütüphane Haftası, Yakutiye, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title