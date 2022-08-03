Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti - Haberler

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Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti

Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti Sakarya'nın Hendek ilçesinde ağaca takılan yaralı kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

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Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde ağaca takılan yaralı kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Hendek ilçesi Cumhuriyet Meydanında bulunan ağaçlardan birine karga takıldı. Yaralanan kargayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı karga bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağaçtan indirilen karga daha sonrasında belediye zabıta ekiplerine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Öztürk - Yerel

İtfaiye Sakarya Hendek Yerel Haberler

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