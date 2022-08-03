Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti Sakarya'nın Hendek ilçesinde ağaca takılan yaralı kargayı itfaiye ekipleri kurtardı. Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde ağaca takılan yaralı kargayı itfaiye ekipleri kurtardı. Hendek ilçesi Cumhuriyet Meydanında bulunan ağaçlardan birine karga takıldı. Yaralanan kargayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı karga bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağaçtan indirilen karga daha sonrasında belediye zabıta ekiplerine teslim edildi. Yerel İhlas Haber Ajansı / Hasan Öztürk İtfaiye Sakarya Hendek Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.