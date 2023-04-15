'Ağaç sever dede' diktiği bine yakın ağacın bakımını aksatmıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 'ağaç sever dede' olarak tanınan 86 yaşındaki Adil Bilen, bugüne kadar diktiği yaklaşık bin ağacın bakımını ilerlemiş yaşına rağmen ihmal etmiyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 'ağaç sever dede' olarak tanınan 86 yaşındaki Adil Bilen, bugüne kadar diktiği yaklaşık bin ağacın bakımını ilerlemiş yaşına rağmen ihmal etmiyor.

Seydişehir'de 'ağaç sever dede' olarak bilinen 86 yaşındaki Adil Bilen, ilerlemiş yaşına rağmen ağaç dikmekten vazgeçmezken, bir yandan evinin bahçesindeki ağaçların bir yandan da diktiği ağaçların bakımlarını yapıyor. Zaman zaman kendi aldığı ve kurumlar tarafından dağıtılan fidanları boş bulduğu yerlere diken 5 çocuk ve 10 torun sahibi Bilen, daha önce doğduğu yer Karacaören Mahallesi ile Seydişehir'deki hastanelerinin önünü, bahçelerini ağaçlandırdı. Son olarak ise evinin bulunduğu Karakavak Mahallesi'ndeki Antalya Çevre Yolu üzerindeki İncesu üst geçidi kenarında ağaçlandırma çalışması yapıyor.

"Boş gördüğüm yere badem, pelit, çam ekerim"

Ağaçlara çocuğu gibi bakarak ilgilenen Adil Bilen, "Evime yakın olduğu için ağaçlandırmaya çalışıyorum, daha da devam edeceğim. Bugüne kadar Karacaören Mahallesi'nde, hastane önlerinde bine yakın ağaç diktim. Boş gördüğüm yere badem, pelit, çam ekerim. Şimdi de ağaçların diplerinin otlanmaması için kenarlarını açıyorum. Kendi imkanlarım ile biraz çakıl döktürdüm. O kısımdaki ağaçların dibini çakılladım. Bu taraftaki çakıl fazla olunca kendi imkanlarım ile bu kısmı çakıllayamadım, kepçe lazım. Sonbaharda ağaçlar otlar kuruduğunda yol kenarı olunca ateş, sigara atarlar. Ağaçlar yanmasın diye bu çakılın ağaçların diplerine dağılması gerekiyor. Bunun için de belediyeden destek bekliyorum" diye konuştu.

Birçok şeyin ağaçtan yapıldığını söyleyen Adil Bilen, "Dünyaya geldiğinde beşiğe konulursun ağaç. Kalem, defter, kitap ağaç. Ağaçtan başka bir şey yok, ağaca çok önem vereceğiz. Oksijen verir, yeşilliği var, manzarası var" dedi. - KONYA